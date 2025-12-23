Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 23 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

