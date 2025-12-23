Martes, 23 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 23 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en El Salto
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta

Temas

  • Clima en Tlajomulco de Zúñiga
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones