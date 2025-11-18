Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 18 de noviembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 18 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

