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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 12 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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