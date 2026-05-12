Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 12 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara