Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 9 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

