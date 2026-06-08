Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 8 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 8 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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