Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 6 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 6 de julio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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