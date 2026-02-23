Lunes, 23 de Febrero 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 23 de febrero determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

