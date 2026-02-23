Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 23 de febrero determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

