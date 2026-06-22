Lunes, 22 de Junio 2026

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 22 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 22 de junio informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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