Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 16 de febrero prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

