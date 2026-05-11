Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 11 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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