Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 11 de mayo informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque