Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 29 de enero informa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 2 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12