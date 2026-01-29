Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 29 de enero informa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

