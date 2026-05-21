Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 21 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 73% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos