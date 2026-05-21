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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 21 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 73% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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