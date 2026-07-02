Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 2 de julio informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 48%.Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos