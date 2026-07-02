Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 2 de julio informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

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