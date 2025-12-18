Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 18 de diciembre informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

