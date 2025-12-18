Jueves, 18 de Diciembre 2025

Jalisco |

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 18 de diciembre informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

