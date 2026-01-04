Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 4 de enero prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

