Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 4 de enero prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14