Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 4 de enero determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14