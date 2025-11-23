Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 23 de noviembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 23 de noviembre anticipa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 28 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

