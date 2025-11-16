Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 16 de noviembre informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

