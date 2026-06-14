Domingo, 14 de Junio 2026

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 14 de junio informa que estará con lluvia muy fuerte con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 69%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 15 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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