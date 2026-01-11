Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 11 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

