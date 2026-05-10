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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 10 de mayo informa que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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