Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 26 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 26 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 28 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

