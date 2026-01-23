Viernes, 23 de Enero 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 23 de enero determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

