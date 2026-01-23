Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 23 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 23 de enero determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 28 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

