Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 19 de junio informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa