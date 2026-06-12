Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se informó, el clima presenta un 61% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 17 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

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