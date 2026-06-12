Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.Según se informó, el clima presenta un 61% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Martes 16 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 17 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Chapala