Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 31 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 31 de enero prevé que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 1 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 2 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

