Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 27 de diciembre determina que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 28 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 31 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

