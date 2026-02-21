Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 21 de febrero anticipa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 7

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

