Sábado, 21 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 21 de febrero anticipa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 7

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto
Clima en Chapala

Temas

  • Clima en Tepatitlán de Morelos
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones