Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 14 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12