Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 14 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

