Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 13 de diciembre determina que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 20 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11