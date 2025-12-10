Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 10 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 50%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

