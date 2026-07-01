Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 1 de julio determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

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