Martes, 09 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 9 de diciembre informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 10 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

