Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 5 de mayo determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 12 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga