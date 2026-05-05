Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 5 de mayo determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

