Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 3 de marzo prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 6 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Martes 10 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13