Jalisco |

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 23 de diciembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 23 de diciembre informa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

