Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 12 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 16 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá