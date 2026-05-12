Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 12 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 16 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

