Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 10 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 10 de febrero prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

