Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 23 de febrero determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 8Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14