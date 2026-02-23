Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 23 de febrero determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 8

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

