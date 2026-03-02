Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 2 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 10%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

