Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 16 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Domingo 22 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 7