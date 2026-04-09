Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 9 de abril prevé que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Lunes 13 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún