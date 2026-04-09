Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 9 de abril prevé que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Lunes 13 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

