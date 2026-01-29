Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 29 de enero anticipa que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 2 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

