Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 26 de febrero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 17%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

