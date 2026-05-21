Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 21 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 21 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.Según se anuncia, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en El Salto