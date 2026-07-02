Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 2 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

