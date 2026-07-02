Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 2 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.Viernes 3 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque