Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 4 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 4 de enero determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 8 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11