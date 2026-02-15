Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 15 de febrero anticipa que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 11%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

