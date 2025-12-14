Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 14 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 14

