Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 1 de febrero prevé que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 26%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 2 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Martes 3 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

